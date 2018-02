Levyarvio: Indiesankareiden paluu

MGMT

Little Dark Age

Columbia

Arvio: 4/5

Kymmenisen vuotta sitten Benjamin Goldwasser ja Andrew VanWyngarden tekivät debyyttilevyllään Oracular Spectacular ja sen hiteillä kuin laskelmoiden vuoden soundtrackin, jonka tahtiin yhä tanssitaan indie-henkisissä discoissa. Kids ja Time to Pretend ovat suorastaan sukupolvikokemuksia 00-indien parissa kasvaneille.

Sitten he tietoisesti vieraannuttivat yleisönsä kahdella huomattavasti vaikeammalla albumilla. Viiden vuoden levytystauon päättävä Little Dark Age on parasta, mitä kaksikko on tehnyt kymmeneen vuoteen: melodista ja kesäistä indiepoppia, jossa on kaikuja Beach Boysin harmonioista ja 80-luvun pastellisävyistä.

She Works Out Too Much onnistuu olemaan osuva ja hauska ajankuva: The only reason we never worked out was / He didn’t work out. Me and Michael on suoraan M83:n unenomaisesta maailmasta, mutta ilman paisuttelua.

Monet MGMT:n aikalaiset ovat yrittäneet viime aikoina luoda ajankuvia hyvin kyynisillä levyillä, mutta Little Dark Age onnistuu tavoitteessa täsmällisemmin optimistisemmilla esteettisillä valinnoilla.