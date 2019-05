Levyarvio: Ismo Alanko uusiutuu taas

Ismo Alanko

Minä halusin olla niin kuin Beethoven

Fullsteam

Arvio: 3/5

Ismo Alangon pakonomainen tarve uusiutua levy levyltä tuottaa toisinaan mestariteoksia, mutta välillä myös vähän väkinäisiä albumeita. Uusi Minä halusin olla niin kuin Beethoven sijoittuu johonkin näiden ääripäiden väliin.

Levyn kantava idea on se, että Alanko soittaa tällä kertaa suurimman osan instrumenteista itse. Post punk -henkisen äänimaailman tärkein elementti on rytmi. Muusikko soittaa kitaraa ja bassoa omaan kulmikkaaseen tyyliinsä, vähän kuin lyömäsoittimia.

Alangon kanssa tunnelmoivia konesoundeja levylle on tehnyt toisena tuottajanakin toiminut Artturi Taira ja rumpuja paukuttaa Mikko Siren. Paketin on viimeistellyt Alangon pitkäaikainen työtoveri Riku Mattila vastaavan tuottajan ja miksaajan roolissa. Lopputuloksena on soundimaailma, jollaista ei Alangon soololevyillä ole ennen kuultu.

Transsioletettu tanssi kuulostaa elektrosoundeilla varustetulta Sielun veljiltä ja Vihaan Kalevalaa on suoraviivaista punkia. Ukkosenjumala Rauni -biisissä matalalta murisevien kitaroiden ja koneiden liitto menee överiksi, riffittelyn tuodessa mieleen Kotiteollisuuden.