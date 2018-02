Levyarvio: Järkälemäinen kokonaisuus

Calexico

The Thread That Keeps Us

City Slang

Arvio: 4/5

Amerikkalainen yhteiskunta alkaa olla jo niin sekaisin, että politiikka pyrkii esiin sellaisten artistien musiikissa, jotka eivät ole aiemmin ottaneet kantaa taiteessaan. Hyvä esimerkki on Calexicon tuoreelta albumilta löytyvä talkingheadsmäinen Under The Wheels.

Jo yli kaksi vuosikymmentä paukuttanut Calexico yhdisteli alkuaikoina musiikissaan meksikolaista mariachi-perinnettä americanaan, mutta liukui nopeasti lähemmäs perinteisempää kitaraindietä. Myös The Thread That Keeps on pohjimmiltaan kitaralevy, vaikka torvet soivatkin komeasti läpi albumin ja kaunis Flores Y Tamales -kappale vedetään espanjankielellä.

Juuri tämä tekeekin Calexicosta niin mielenkiintoisen yhtyeen: lauluntekijäpari Joe Convertinon ja Joey Burnsin luotsaama ryhmä ei vieläkään ole taantunut tekemään tavanomaista indierynkystä, vaan viljelee levyillään monimuotoisia aineksia. Harva yhtye uskaltaa sekoittaa pakkaa samaan tyyliin.

Järkälemäisestä kokonaisuudesta löytyy perattavaa pitemmäksi aikaa.