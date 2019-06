Levyarvio: JVG toimittaa uudella levyllään, mutta tulevaisuus vaatiii rohkeutta

JVG

Rata/Raitti

Warner

Arvio: 3/5

Onhan se hauskaa, että yhtye joka kuulosti kymmenisen vuotta sitten aloittaessaan poikaporukan sisäpiirivitsiltä, on nykyään Suomen suosituimpia bändejä.

Ajoitus oli JVG:n puolella. Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa 2011, ja Häissä-kappaleesta tuli Poika saunoon ohella voitonjuhlien anthem. Näille ei löytynyt haastajaa tämän kesän voitonjuhlissa, vaikka Mörkö löi sisään.

Sittemmin Jare Brandin ja Ville Gallen yhtye on rakentanut taitavasti uraansa kotimaisen popin valtavirrassa. JVG on liukunut koko ajan enemmän räpistä yleispopin suuntaan ja ottanut yleisöstään tiukan otteen.

Rata/Raitti on taas yksi onnistunut JVG-levy, jossa on paljon hittipotentiaalia, mutta paikoin yhtyeen parhaimmat tehokeinot hieman kääntyvät sitä vastaan.

JVG:n vahvuus on ollut sen täysin röyhkeä välinpitämättömyys suomen kieltä kohtaan, omat slangisanat ja anglismit. “Free niin kuin Frisbee” on tosin vain jo kömpelöä.

Netti ei unohda on pahin ja varsin kummallinen kömmähdys, joka tuo mieleen heikohkosti sanoitetun, 2000-luvun alun mikseri.net-räpin, joka kohtaa Jenni Vartiaisen Nettiin-kappaleen. Tosin siinä missä Nettiin on varsin hyvä popbiisi, JVG:n kappaleelle on vaikea keksi muuta sanaa kuin: kamala.

Kappale on kuin tilaustyö poliisilaitokselle, nettivalistusta teineille, ja täysin irrallinen muuhun kokonaisuuteen nähden.

Mutta sitten löytyy niitä JVG:n odotettuja täsmäiskuhittejä. Davidguettamaisesta edm-ryökäle Spagettipyssyistä tulee ilmiselvä hitti Bull Mentula -feateineen. Mentula analysoi ruumiinrakennetta ja kertoo oman preferenssinsä, joka on tietysti se, että “hartioiden täytyy olla leveämmät kuin perse”.

Ikuinen vappu on ollut hitti jo pitkään. Se on keikkunut julkaisustaan alkaen Suomen Spotifyn soitetuimpien joukossa ja voi jo sanoa varmaksi, että se on tämän vuoden kuunnelluin kotimainen kappale.

Ikuinen vappu on myös musiikillisesti levyn kiinnostavinta antia ja laajentaa JVG:n palettia reilusti iskelmän suuntaan myös esteettisesti. Ja kappaleen ikuisuusaihe: kukapa ei kaipaisi isommasta kaupungista landelle, maaseudun rauhaan. Nerokas popisku, kuka tahansa suomalainen samastuu.

Lite bättre on liian myöhässä kultajuhliin saapunut anthem. Se paukkuu housen tyylikirjan keinoilla ja kelvannee JVG:n jääkiekkoon orientoituneille faneille Mats Sundin -viittauksineen. Käyttömusaa parhaimmillaan, jota voi soittaa myöhemmin Suomen ja Ruotsin välisissä urheilukohtaamisissa.

JVG toimittaa yleisölleen niitä asioita, mitä yhtyeeltä odotetaan, mutta Ikuisen vapun kaltaisia reiluja irtiottoja yhtye voisi tehdä rohkeasti enemmänkin. Rata/Raitti on silti toimiva JVG-kokonaisuus, josta löytyy uusia raitoja pomputtamaan festariyleisöjä myös tänä kesänä.