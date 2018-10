Levyarvio: Jaakko Eino Kalevin uusi levy on viileää popmeditaatiota

Jaakko Eino Kalevi

Out of Touch

Weird World

Arvio: 4/5

Uuden levynsä kannessa kansainvälistä uraa tekevä Jaakko Eino Kalevi Savolainen makaa silmät kiinni hiekalla, kenties rannalla.

Artistin musiikki kuulostaa meditatiivisemmalta ja samalla harkitummalta kuin koskaan, tietenkään viileän popahtavaa pohjavirettään hylkäämättä. Out of Touch -levyn avausraita China Eddie johdattaa huolettoman kiipparisoundin ja höyhenkevyen hönkäilyn äärelle.

Kaikkien kappaleiden taustat rullavat hienovaraisin muutoksin ja maustein, ja ne pyrkivät erottumaan toisistaan vain vivahteissa. Koukuttavinta antia ovat Emotions in Motion, johon lopun fonisoolo tuo sopivasti siirappia, ja kaikista discoin veto People in The Centre of the City. Sokerihuuruisin Prince-falsetti taas löytyy levyn päättävästä Lullabysta.

Edellisen levyn kansainvälinen hipsterdiscoilu on muovautunut entistäkin pakottomammaksi vedenalaiseksi pulputukseksi, jonka päämäärä on viipyily ja tietyn esteettisen maiseman luominen ja ylläpitäminen. Kuin uiskentelisi lähellä merenpohjaa ja valonsäteet tekisivät vekkejä glitteriseen veteen. Paavo Pesusieni soittaisi saksofonia ja valaat hirnahtelisivat.