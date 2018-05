Levyarvio: Janelle Monáe teki voimalevyn seksuaalivähemmistöille

Janelle Monáe

Dirty Computer

Bad Boy / Atlantic

Arvio: 4/5

Royal Society Open Science -lehdessä julkaistiin viime keskiviikkona tutkimus, jonka mukaan tämän päivän suurimmat hitit ovat luonteeltaan iloisempia ja useimmiten naisten esittämiä. Tutkimuksen tuloksissa on tästä huolimatta hauska ristiriita: iloista musiikkia tehdään entistä vähemmän.

No se on ainakin Suomessa tiedetty (ja osattu) jo hyvin pitkään.

Popmusiikin historia on rakentunut pääasiassa miesten vallan sanelemana, mutta tilanne on pikkuhiljaa muuttumassa. Aika on nyt otollisempi kuin koskaan erilaisille, normatiiveista poikkeaville äänille.

Yksi noista äänistä on yhdysvaltalainen, Suomessakin esiintynyt Janelle Monáe, jonka uusin levy Dirty Computer on voimaannuttava, tasa-arvoa puolustava konseptilevy. Tietokoneet ja futurismi ovat Monáelle tuttuja metaforia jo edellisiltä dystooppisilta levyiltä The ArchAndroid (2010) ja Electric Lady (2013), joissa Monáe asettui androidi Cindi Mayweatherin rooliin, joka elää sosiaalisen eriarvoisuuden repimässä yhteiskunnassa vuonna 2719. Teema sai inspiraationsa Fritz Langin science fiction -klassikosta Metropolis (1927).

Discoa, soulia ja räppiä yhdistelevä Dirty Computer ei edeltäjiensä tavoin käsittele Mayweatheria, vaan on Monáen levyistä toistaiseksi henkilökohtaisin, mutta myös yhtä poliittinen kuin edelliset.

Albumi käsittelee millaista on olla tummaihoinen queer: kuin olisi saastunut tietokone, joka täytyy ohjelmoida uudelleen. Ennen levyn julkaisua Monáe kertoi avoimesti olevansa queer.

Monáe osaa taitavasti yhdistää poliittisuuden sekä viihdyttävyyden ja tanssittavuuden yhdelle samalle poplevylle. Nämä elementit eivät tietenkään koskaan ole sulkeneet toisiaan pois, mutta niiden integrointi samaan pakettiin onnistuneesti on verrattain harvinaista.

Hieno esimerkki tästä on Princelle kunniaa tekevä Make Me Feel, joka on kuin tähän päivään päivitetty versio Kiss-hitistä. Voimaannuttava queer-anthem, jolle tämän päivän popmusiikissa on runsaasti tilaa ja kysyntää. Prince ehti osallistua Dirty Computerin tekoon ennen kuolemaansa ja Make Me Feelin pulputtava synabassomelodia on väitetysti hänen käsialaansa.

Django Jane puolestaan murskaa maskuliinisen trap-soundin kertaheitolla: “We gon’ start a motherfuckin’ pussy riot / Or we gon’ have to put ’em on a pussy diet”.

Monáesta on kasvamassa vähemmistöille Beyoncén kaltainen esikuva.