Levyarvio: Janne Oksaselta suuri kunnianosoitus Kuulan pianotuotannolle

Toivo Kuula

Piano Works

Janne Oksanen, piano

Alba

Vaikka Toivo Kuula ehti ennen kuolemaansa toteuttaa vain noin kymmenen vuoden aktiivisen säveltäjäuran, on hänen merkityksensä Suomen musiikkielämässä suuri. Kuulan musiikki on kansanomaista ja helposti lähestyttävää. Äänitteellä kuultavat pianoteokset antavat kattavan kuvan hänen tuotannostaan.

Pianisti Janne Oksanen on saavuttanut levyllä erinomaisesti säveltäjän runollisuuden ja kansamusiikin omaisen syvyyden. Toisaalta taas esimerkiksi kappaleessa Vanha Syyslaulu on viehättävää wieniläistyylistä kepeyttä. Yksi äänitteen hienoimmista tulkinnoista on Nocturne op. 26 nro 4. Sen impressionistisen väririkkauden Oksanen saavuttaa suurenmoisesti. Soittimen ääni pysyy läpeensä täyteläisenä, mutta ei liian paatoksellisena. Kaikkiaan levy on suuri kunnianosoitus Kuulan pianotuotannolle.