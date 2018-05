Levyarvio: Jazzia avantgarde-laseilla

Gourmet

En garde

Fiasko Records

Arvio: 5/5

Tyrkyllä tunnin verran järjettömän hyvää tragikoomista häröjazzia, intellektuellia ja räävitöntä yhtä aikaa.

Jazzbändiksi Gourmet on pitkäikäinen, sillä ensimmäisen levyn julkaisusta on 17 vuotta. Harva tahti on vain eduksi, bändi maistuu taas eilenkeksityn tuoreelta.

Pelkästään soittimiltaan Gourmet on omituisen ihana: Mikko Innasen saksofonit, Esa Onttosen sähkökitara ja Mika Kallion rummut ovat normaalin rajoissa, mutta kun kasaan pinotaan vielä Veli Kujalan haitari, Ilmari Pohjolan vetopasuuna ja Petri Keskitalon tuuba, aletaan olla jo kumman äärellä.

Pitkän kypsyttelyajan myötä levyllä on vain ensiluokkaista sävellystuotantoa. Mikko Innasen ja Esa Onttosen kynistä kirvonneet musiikit räjäyttävät pään, niin moniaalle ne tyylillisesti kurkottavat.

Mukaetnovireinen hurjastelu on yhtyeen kipunoivinta laitaa, vaikka raisu on myös pontevasti avantgardistinen fasisminvastainen marssi. Toisaalla päällemme varistelee sakeaa melankoliaa joko Onttosen rautalankasoundinen kitara tai Innasen värisevä saksofoni samalla kun tuuba turisee ja pasuuna vaikertaa.