Levyarvio: Joka suuntaan ja täysillä

Sydän, sydän

Keskiyöllä

Soit Se Silti

Arvio: 4/5

Jopas, vastahan Sydän, sydän oli Herttoniemen nouseva indietoivo. Keskiyöllä-pitkäsoitolla soi jo kuusitoistakesäinen, yhdeksän julkaisun veteraani. Tähän asti todistettua suurempaakin suosiota yhtyeelle olisi vuosien myötä suonut. Bändi on jäänyt polskimaan indie-altaaseen, mutta on toisaalta seurannut sinne tinkimätöntä taiteellista visiota.

Sydän, sydämen bipolaarinen rock ajaa vuorotellen eteenpäin melodisen ja raivokkaan rock’n’rollin palolla ja jää seuraavassa hetkessä vailla kiireen häivää tutkiskelemaan kosketinsoittajan oikean käden hauskasti kallistelevaa liikettä. Mielen korva sijoittaa albumin magneettis-hypnoottisten värivalojen roihuun.

Yhtyeen kieli on oivaltavaa mutta sortuu harmillisesti toisinaan kliseisiin. ”Nähdään jos ei sokeiks tulla. Ja jos tullaan, sit törmäillään,” hassuttelee Tuomas Skopa kappaleessa Syksy on taas täällä. Solistinen vastuu laskeutuu Skopan harteille luontevasti, sillä hän on eräs kotimaisen indien vakuuttavimpia äänitaiteilijoita.

Keskiyöllä on eklektisesti soiva albumi, jonka paletti on levitetty varsin laajalle.