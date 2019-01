Levyarvio: Joose Keskitalo käsittelee kuolemaa lauluissaan kauniisti – ja viiden tähden arvioisesti

Joose Keskitalo

En lähde surussa

Helmi Levyt

Arvio: 5/5

Joose Keskitalo aloittaa uuden albuminsa runollisella, lausutulla kertomuksella maalauksesta. Levyn kannessa on kuva tästä kertomuksesta, tai ehkä sittenkin siinä kuvatusta maalauksesta. Tai ehkä mitään kertomusta ei edes ole, vaan se itse on maalaus, kun laulujen unimaailma rikkoo rajan eri todellisuuksien välillä.

’’Nyt on minun aikani nähdä näkyjä’’, Keskitalo fraseeraa profeetallisesti, ja totisesti: Sanoitusten hämyisyys tuntuu saavuttavan tähänastisen lakipisteensä. Piirre yhdessä inhosurrealistisen tyylin kanssa on aina ollut tunnusomaista Keskitalolle. Kuulija voi muodostaa oman tarinansa tai tyytyvä vaikutelmiin.

Sanoitusten groteskimmat elementit ovat väistyneet kuulauden tieltä. Luistelen kirkasta selkää vie talviseen maisemaan, joka on vihellysvälikkeineen kuin piirretystä.

Mainio The Mystic Revelation of Teppo Repo -yhtye on yhä mukana, edellistä levyä svengaavampana, jazzahtavampana ja happoisempana. Keskitalo on artisti, jota on tavattu kuunnella ja arvostaa siksi, että hän osaa paketoida lyyrisen antinsa yksinkertaiseen, mutta aina omaperäiseen ilmaisumuotoon.

Nykyisen yhtyeen ansiosta kuulijan mielenkiinto ohjautuu yhä enemmän myös siihen, kuinka yhtye pelaa yhteen ja mitä kaikkea keitokseen on kätketty. Kun aiemman yhtyeen Kolmannen maailmanpalon soundi oli synkkä ja kauniilla tavalla rujo, on Teppo Repo ilmava ja vivahteikas.

Levyllä on musiikillisesti monipuolisinta antia koko artistin tuotannosta. Hyvä esimerkki tästä on juurevaa poljentoa ja funkahtavaa kitarointia yhdistävä Murtaudun suojan läpi, jossa Keskitalon ja taustalaulujen dialogi sekä toisto tuovat mieleen gospel-kuoron dynamiikan.

Kappale on kuin Keskitalon omaan nykyisyyteen (sillä ’’nykyisyys’’ tarkoittaa hänen kohdallaan jotain muuta kuin nykymusiikkia yleensä) päivitetty versio romuluisesta Luoja auta -kappaleesta 15 vuoden takaa. Seuraa ihanan häiriintyneitä puhallinsoitinlurituksia, ja yllättävä James Brown -henkinen karjaisu sinetöi vielä havainnon siitä, kuinka artistin tyyli on muuttunut alkuajoista. Vastaavaa irrottelua ei lie häneltä aiemmin kuultu.

Omaan korvaani levy on vapautuneinta Keskitaloa tähän mennessä, mikä luo kiinnostavan kontrastin laulujen aiheille. Levyn päättävä En lähde surussa on kaunis tuutulaulu, jossa tiivistyy se, millainen on Keskitalon musiikin suhde kuolemaan. Se tuntuu olevan läsnä koko ajan, mutta ei varjostavana tai pelottavana, vaan yhtenä kauniina, ja ennen kaikkea vääjäämättömänä asiana muiden joukossa.