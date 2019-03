Levyarvio: Jouhikkomestari Pekko Käpin musiikista puuttuvat brändit ja imagot

Pekko Käppi & K:H:H:L

Väärä laulu

Svart Records

Arvio: 4/5

Isä, miksi laulat väärää laulua? Kysymyksen meille esittää tamperelainen muusikko ja jouhikon kansansuosion uudisraivaaja Pekko Käppi.

Omaperäisenä ja karismaattisena hahmona tunnettua Käppiä on esiintymistensä perusteella kuvailtu shamanistiseksi. Syystäkin: kolme efektoitua kieltä kutsuvat paitsi solistin, myös yleisön transsin kaltaiseen hurmokseen.

Väärä laulu on Käpin kolmas kokopitkä albumi yhdessä kvartetiksi kasvaneen K:H:H:L -kokoonpanon kanssa. Tässä vaiheessa uraansa hän lienee tullut tutuksi sekä maailmanmusiikin että kotimaisen rockin kentällä. Viimeistään nyt sille on täydet edellytykset, sillä rumpali Jani Auvisen liityttyä mukaan yhtyeen riveihin on soundista kasvamassa suorastaan stadionkelpoinen.

En tiedä, miten stadionkelpoisuus sopii yhteen perinteen pöyhimisen kanssa. Toisaalta suomalaiseen nykykansanmusiikkiin on rantautunut suuresti ihmettelemäni brändin rakennus ja imagon ylläpito. Ajattelen, ettei tarkoituksenmukaisen tuotteistamisen ratsu laukkaa kovaa saati kauas, varsinkin, jos siihen valjastaa auktoriteettikammoisen kansanperinteen. Voinhan olla väärässäkin.

Tätä silmällä pitäen albumin avausraita, singlenäkin julkaistu Ikoni herättää vaaran tunteen. Kaavamaiselta rakenteeltaan ja iskevältä sointukierroltaan pesunkestävä rockralli voisi helposti soida radiossa vähintään kerran päivässä – sikäli jos jouhikko koskaan tällaiseen toimintaan taipuu. Käpin tähänastisen artistipreesensin kannalta se tuntuu enemmän uhalta kuin mahdollisuudelta.

Kerros kerrokselta aukeava kokonaisuus kuitenkin jaksaa yllättää ja haastaa kuulijansa. Juuri siinä piilee sen kauneus ja käppimäinen kurittomuus: miellyttämisen halu loistaa poissaolollaan. Kappaleiden ennakoimaton elinvoima on alkukantaista ja juuri siksi löydettävissä yhä uudelleen ja uudelleen.

Esimerkkinä tällaisesta löydöksestä on duurivoittoinen Musta kimppu, joka mollivoittoisen alkupuolen jälkeen tuntuu suorastaan lunastukselta. Kappale esittelee aivan uudenlaisen Käpin, joka Pekka Gröhnin kosketinsoitinten myötä kumartaa yllättävällä tavalla J. Karjalaisen suuntaan.

On oikeastaan hassua, että eduskuntavaalien kynnyksellä kenties kaikkein ajankohtaisin kysymys nousee kansanmuusikon huulilta. Ehkä se kertoo jotain ainakin kaipauksesta ymmärtää perinpohjaisia ja sukupolvirajat ylittäviä kysymyksiä. Jokainen meistä kaipaa jotain surullista, köyhää ja nöyrää, sillä ne hirnuvat meissä vielä silloin kun brändeistä on jäljellä vain kuolleet luut.