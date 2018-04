Levyarvio: Judas Priest tarjoaa takuuvarmaa tuuttausta

Judas Priest

Firepower

Epic

Arvio: 3/5

Firepower-levyllä Judas Priestiä jeesaavat luottomiehet, jotka onnistuvat saamaan eläkeikäisten muusikoiden metelöinnin kuulostamaan relevantilta vielä vuonna 2018. Tom Allow teki bändin kanssa useamman klassikkolevyn vuosien 1979–1988 välillä, ja Andy Sneap on tehnyt modernimman kuuloista metalia lukemattomien bändien kanssa 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Firepowerin äänimaailma on ajaton.

Soundia on turha hioa hienoksi jos biisit eivät toimi, mutta Firepowerin materiaalista reilusti yli puolet on samaa tasoa bändin klassikkoveisujen kanssa. Levy ei tietenkään kanna koko tunnin mittaansa, sillä 14 laulua perusheviä on aivan liian iso annos kerralla nautittavaksi.

Firepower ei tuo mitään uutta bändin ilmaisuun, mutta eivät bändin fanit muutosta kaipaakaan. Mieluummin tätä kuuntelee kuin paria edellistä, turhan tunkkaisista soundeista kärsinyttä levyä. 66-vuotias laulaja Rob Halford ansaitsee vielä erityiskehut siitä, että tietää rajansa. Hän ei edes yritä kailottaa yhtä kovaa ja korkealta kuin nuorempana.