Levyarvio: Juha Tapion akustinen irtiotto

Juha Tapio

Pieniä taikoja

Kaiku Recordings

Arvio: 3/5

Juha Tapiosta on helppo olla montaa mieltä. Nykypäivän radioaaltoja suvereenisti hallitseva iskelmälaulaja on toisille suuri tunteiden tulkki, kun taas toisen korvaan hänen äärimmilleen tuotettu musiikkinsa kuulostaa haljulta ja mitäänsanomattomalta.

Itse kuulun jälkimmäiseen ryhmään. Mielenkiintoni kuitenkin heräsi, kun kuulin että Tapio on tehnyt tavallisuudesta poikkeavan levyn.

Pieniä taikoja on selvä vastareaktio laulajan perinteiseen tyyliin: sen lähtökohtana ei ole hittikimara, vaan Tapion tekemät laulut, jotka hänen hieno bändinsä on toteuttanut akustisella tyylillä. Oman kädenjälkensä albumiin on painanut myös tuottajana toiminut Edu Kettunen.

Levy esittelee paljaamman puolen Tapion ilmaisusta, mutta lauluntekijänä hän ei ole muuttunut. Teemoja ovat edelleen rakkaus ja parisuhde, joita hän käsittelee yltiötunteelliseen ja kansantajuiseen tyyliin.

Tunneskaalan toisessa päässä on huumorilla leikittelevä Juha Tapio, joka onnistuu olemaan lähinnä ärsyttävä. Paraatiesimerkki siitä on Jukka Pojan kanssa duetoitu renkutus Se tekee hyvää.