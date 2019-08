Levyarvio: Jukka Nissinen tekee musiikkia kirkonpoltosta kahvinjuontiin pilke silmäkulmassa

Jukka Nissinen

Jukka Nissinen II

Humu Records

Arvio: Kolme tähteä

Kääntäjä-maanviljelijä-muusikko Jukka Nissinen asettuu luontevasti kotimaisten nykybluesnimien romuluiseen joukkoon. Mutta vaikkapa etunimikaimansa Jukka Nousiaisen huolellisen kerrokselliseen ilmaisuun verrattuna Nissinen on virtaviivaisempi, rosoisempi ja spontaanimpi. Enemmän punkia kuin Canned Heatia.

Korostetun yksinkertaisesti säestettyjä ja vilpittömiä lauluja voisi kuvata jopa naivistisiksi. Ilahduttavimmillaan Nissinen on arkisissa havainnoissaan, kuten julistaessaan suomalaisten kahvinjuonnista kappaleessa Suomalaiset tarjoo kahvit.

Reissumies on oikeutettu ylistys vissylle ja ruisleivälle. Myös pasifistinen John Rambo ja mustalla huumorilla kyllästetty Kirkonpolttaja erottuvat biisien joukosta.

Nissisellä on pilkettä silmäkulmassa, jota ei liiaksi kotimaisessa popmusiikissa ole, mutta kynässä on vielä teroitusvaraa. Näin vähillä elementeillä pelaaminen edellyttää muistettavampia melodioita – tai kylmiä väreitä herättäviä tekstejä. Mielellään molempia. Toisaalta Nissinen ei kuulosta tavoittelevansa pääsyä lauluntekijöiden kaanoniin. Hän tuntuu tekevän musiikkia, koska se on hauskaa.