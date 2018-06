Levyarvio: Jukka Nousiainen teki uransa parhaan levyn

Jukka Nousiainen

Ei enää kylmää eikä pimeää

Jukan Musiikki

Arvio: 5/5

Popmusiikin kontekstissa eri aikakausista on ollut vaikea päästää irti. Kun PMMP lopetti, poptoimittajat alkoivat sovitella Paula Vesalan ja Mira Luodin johtaman yhtyeen viittaa eri yhtyeille. Olisiko Haloo Helsinki seuraava PMMP? Koska täytyyhän jonkun tai jonkin paikata tämä “tyhjiö”.

Tai voisiko PMMP olla vain PMMP, jonka jälkeen popmusiikissa riittää kosolti muitakin tapahtumia ja yhtyeitä. Erilaisia ehkä, mutta yhtyeitä yhtä kaikki.

Samaan tapaan Jukka Nousiaiselle on soviteltu suomirockin pelastajan viittaa. Nousiainen on toki 70- ja 80-luvun Soundit sekä Musa-lehdet lukenut, ja hän ammentaa runsaasti suomirockin perinnöstä viljellen intertekstuaalisia viittauksia kuuntelijoidensa bongattavaksi.

Uudella Ei enää kylmää eikä pimeää -levyllä Nousiainen tarjoaa kaikkea sitä, mitä hänen faninsa ovat tottuneet häneltä odottamaan, mutta myös enemmän. Eppu Normaaliin viittaava, mainio Jukan tehdas on Nousiaisen intertekstuaalisuutta parhaimmillaan, mutta kappale on esikuvaansa Akun tehdasta paljon monisyisempi.

Siinä missä Eput jollotteli 80-luvun pöhnässä vaalean denimin voimalla vailla huolta lamasta, Jukan tehdas on Nousiaisen omakuva ja poliittinen kannanotto DIY-hengen ja kivijalkakauppojen puolesta.

Eksplisiittisesti poliittinen lyriikka on loistanut poissaolollaan kotimaisessa rockissa, ja siksikin Ei enää kylmää eikä pimeää on hieno poikkeustapaus. Pimeä ja kylmä planeetta kummeksuu maahanmuuttovastaisuutta avaruudesta tulleen olion silmin, kun taas Köyhät kyykkyyn on suora piikki tamperelaisen kuntapolitiikan suuntaan.

Nousiaisen ja hänen ystäviensä säännötön taiteilijatalo Keltainen talo jyrättiin tieltä pois, ja samaan aikaan “Mordorin musta paskatorni” nousee kaiken yläpuolelle, jonne kelpaa mennä “bilettämään”.

Albumikokonaisuuden nivoo yhteen nimiteos Ei enää kylmää eikä pimeää, joka on vastakohta Pimeä ja kylmä planeetta -kappaleelle, päättäen levyn lohdulliseen katharsikseen. Nousiainen on kulkenut -debyytin spontaanista kaljantuoksuisuudesta (Huonoa seuraa, 2014) kohti sisäänpäin kääntyneempää ilmaisua (Jukka Nousiainen, 2016) ja saapunut pisteeseen, jossa itsevarma lauluntekijä antaa kaikkien patojen murtua. Nousiaisen menneisyyden ja nykyisyyden ristitulessa soiva maantierock on nyt parhaimmillaan.

Tarvitseeko suomirock pelastajaa, vai voisiko popmusiikki vain kehittyä ja ilmetä uudenlaisissa muodoissa. Jukka Nousiainen on epäilemättä Litku Klemetin ohella tämän vuosikymmenen tärkeimpiä hahmoja kotimaisessa kitaravetoisessa rockissa.