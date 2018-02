Levyarvio: Justin Timberlake eksyi metsään

Justin Timberlake

Man of the Woods

RCA

Arvio: 2/5

Isyys on varmasti hieno ja messevä asia. Ei tarvitse olla kuitenkaan edes paatunut kyynikko sanoakseen, että popmusiikin historia olisi pärjännyt ilmankin tuoreesta isyydestään iloitsevien artistien vauhtisokeutta.

Keski-ikää lähestyvät miehet tekevät kappaleita, joita he ajattelevat 2-vuotiaiden haluavan kuulla, koska ”tältä lapsille tehdyt laulut ovat aina kuulostaneet”. Tämän seurauksena Justin Timberlaken uuden levyn nimikappale on yksi alkuvuoden kammottavimmista pophetkistä.

Vaikka Timberlake seisoo levyn kansikuvassa metsässä (puoliksi puku ja puoliksi flanellipaita päällä, tietysti), Man of the Woods ei tarkoita häntä itseään, vaan levy on omistettu Timberlaken Silas-pojalle, jonka nimi tarkoittaa metsää. Teeman kaveriksi sopiikin partasuinen Timberlake hupailemassa jo vuosia sitten kulahtaneella metsurikuvastolla.

Ja kuin se ei olisi jo riittävästi, kuudentoista kappaleen levylle on yltänyt myös Flannel-niminen kappale. Hurraa!

Pokkaa Timberlakella toki on ollut aina, kuten kävi ilmi jo vuonna 2006 ilmestyneellä, hupsusti nimetyllä Futuresex/Lovesoundsilla. Mutta siinä missä Timberlaken toinen levy on toistaiseksi yksi tämän vuosituhannen parhaista r’n’b-levyistä, uusi Man of the Woods häviää joka suhteessa edeltäjilleen: ideoissa, sävellyksissä, tuotannossa.

Paperilla kaiken pitäisi sinänsä olla kunnossa. Tuotannosta vastaa pääasiassa Pharrell Williams ja Chad Hugo eli The Neptunes sekä viime vuosina pölyttymään unohtunut studiomörkö Timbaland. Vaikka viimeksi mainitun suuruuden vuodet jäivät 2000-luvun alkupuolelle, singlekappale Filthy on kenties yksi Timbalandin parhaista saavutuksista vuosiin.

Timberlake on kotoisin Tennesseesta ja hänen tarkoituksenaan on ollut yhdistää uudella levyllä etelän juurensa kurantteihin popsoundeihin. Yhdysvaltain verrattain vahvat kantrimarkkinat huomioon ottaen ratkaisua voisi pitää laskelmoivana, ellei Timberlake olisi jo valmiiksi niin suosittu.

Idealistinen tavoite menneisyyden ja nykyisyyden kohtaamisesta on ajatuksena sympaattinen, toteutuksena lähinnä sekava. Man of the Woods ei ole oikein kumpaakaan: juurevaa tai ajankohtaista. Identiteettikriisiä on yritetty pukea idealismin asuun.

Timberlake nousi suosituksi seksinnälkäisillä, klubeille sopivilla kutulauluillaan, ja nyt kun “bailuvuosien” jälkeen arki on seestynyt, laulaja on hukannut paikkansa. Albumin kuvasto vihjaa kantrin suuntaan, joka olisi ollut huomattavasti mielenkiintoisempaa, kuin nyt toteutuva sekamelska. Kevyesti annosteltu pedal steel siellä täällä discokitaroiden ja klubibiittien seassa on kovin varovaista ja helposti unohtuvaa.

I’m just a man / doing the best that I can, hän laulaa, mutta jo valmiiksi tyhjässä lauseessa on entistä vähemmän totta.