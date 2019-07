Levyarvio: Kätevää käyttömusiikkia Hot Chipiltä

Hot Chip

A Bath Full of Ecstasy

Domino

Arvio: 3/5

No nyt on todella polleasti nimetty levy: ammeellinen ekstaasia. Kun siihen päälle lisää lähikaupan ilmoitustaululta löytyvää joogakurssimainosta muistuttavan kansitaiteen, ovat ulkoiset puitteet enemmän kuin kunnossa.

Indierockia ja discoa sekoittava Hot Chip on elellyt bändinä kovin hissukseen tällä vuosikymmenellä. In Our Heads (2012) jäi aivan liian vähälle huomiolle ottaen huomioon sen, että levy sisälsi yhtyeen parhaimpia kappaleita. Why Make Sense? (2015) sen sijaan ei jättänyt kummoisia muistijälkiä.

Disco elää taas uutta nousua ja nyt olisi paikka iskeä. Hot Chipin erinomainen keikka Sideways-festivaalilla näytti, että yhtye on yhä todella viihdyttävässä kunnossa.

A Bath Full of Ecstasy kierrättää discon konventioita ihan mukavasti niin 70-, 80- kuin 90-luvulta ja lisää päälle Hot Chipin kosketusta. Levyllä on kolme pääkappaletta: Melody of Love, Spell ja Hungry Child.

Näistä viimeksi mainittu onnistuu parhaiten discon edellyttämässä groovessa. Levyllä kappale ei nouse kuitenkaan samanlaisiin korkeuksiin kuin keikoilla. A Bath Full of Ecstasy on toimivaa käyttömusiikkia tässä hetkessä, mutta pitkää ikää se tuskin saa.