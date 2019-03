Levyarvio: Kaarle Viikate ja Marko Haavisto on toimiva parivaljakko

Kaarle Viikate & Marko Haavisto

Kuu on vaarallinen

Longplay Music

Arvio: 4/5

Kun metalliyhtye Viikatteen nokkamies Kaarle ja Poutahaukoista tuttu iskelmärokkari Marko Haavisto löivät hynttyyt yhteen ensimmäisen kerran, yhteinen sävel löytyi varmasti vaivattomasti. Päällisin puolin he ovat kaukana toisistaan, mutta kierrättävät musiikissaan paljon samoja elementtejä.

Kuu on vaarallinen on onnistunut jatko-osa kaksikon esikoisalbumille Lauluja tuohikorteista (2016). Debyytin tapaan tämänkin levyn kivijalan muodostavat sopivassa suhteessa sekoittuneet rock, rautalanka sekä tiukasti mollissa kulkeva iskelmä. Poiketaanpa välillä suomalaiskansallisen jäykästi tamppaavan tangon maailmassakin. Levyn materiaali on kahta raitaa lukuun ottamatta Kaarle Viikatteen käsialaa, mutta lauluvastuu on jaettu tasapuolisesti. Ratkaisu toimii, sillä Viikatteen kappaleet istuvat hyvin Haaviston suuhun. Eikä muutaman laulun duetointi ole lainkaan hassumpi veto.

Albumin vaikuttavin hetki on Souda soutaja. Eteerisen kauniisti eteenpäin lilluva kappale on osoitus siitä, mihin kaksikko herkimmillään pystyy.