Levyarvio: Kalle Ahola löysi valoa Teneriffalta

Kalle Ahola

Valo jota hengitän

KA / Warner

Arvio: 4/5

Kalle Aholan Valo jota hengitän on Don Huonot -solistina tunnetun muusikon paras soololevy tähän mennessä. Seitsemännen soolon laulut ovat syntyneet Teneriffalla, Aholan paetessa Suomen synkkää talvea valoon ja lämpöön.

Biisit tunnistaa Aholan sävellyksiksi viimeistään siinä vaihessa kun hän avaa suunsa, mutta Teneriffan erilaisesta ilmapiiristä musiikkiin on tarttunut myös uutta. Levyllä on muutama melankolinen laulu, mutta mollivoittoinen suomirock loistaa poissaolollaan. Olkoot kuinka kornia tahansa, niin etsiessään itseään Ahola on löytänyt ilmaisuunsa valoa, lämpöä ja rentoutta.

Seesteisellä levyllä muusikko uskaltaa olla rehellisen iloinen ja naiivi, leikitellen lauluissaan hetkittäin vähän kuin J. Karjalainen.

Valo jota hengitän todellakin hengittää. Ei ole sataa eri raitaa päällekkäin, vaan soundimaailma on orgaaninen ja ajattoman kuuloinen, huippumuusikoista kasatun bändin soittaessa leppoisan svengaavasti yhteen.

Keskenään hyvinkin erilaiset laulut karkaavat genremääreitä, mutta juuri se on kokonaisuutena alusta loppuun asti toimivan levyn vahvuus.