Levyarvio: Kansanmusiikki meets pop

Riikka Timonen & Senni Eskelinen

Perillä!

Rockadillo

Arvio: 5/5

Tämä kansanmusiikkihan on kuin poppia! Lauri Tähkällekin hittejä tehnyt Milla Viljamaa on viritellyt laulaja Riikka Timosen ja kanteletta soittavan Senni Eskelisen levylle koukkuja, jotka tuovat mieleen Paula Vesalan musiikin. Timosen puhutteleva ja selkeä lauluääni korostaa tätä tunnelmaa.

Jos Perillä!-levyä tutkailee tai analysoi pinnallisesti, koostuu se Karjalan laulumaiden perinteisestä kuvastosta. Kun analysoinnin lopettaa, musiikki vie uusiin maailmoihin.

Riikka Timonen on tottunut projekteihin, joissa musiikkia tehdään pieteetillä ja laadukkailla resursseilla. Hän on uransa aikana laulanut niin Värttinässä, Adiemus-kuorossa kuin Euroviisuissa. Tälläkin kertaa taiteen tekemisestä huokuu huolellisuus ja varmuus. Perillä! on iso albumi.

Kanteleensoittajana Senni Eskelinen on keskittynyt aikaisemmin muun muassa progeen. Perillä! on kuitenkin Riikka Timosen levy eikä Eskelisen rooli nouse laulajan yläpuolelle. Pidempiä kantelesooloja ei ole, vaikka niitä kaipaisi kuinka paljon.