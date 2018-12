Levyarvio: Kappas, tämähän on hyvä ja omaperäinen joululevy

Frigg

Joululaulut

Omakustanne

Arvio: 4/5

Harvassa ovat joululevyt, joita oikeasti ilokseen kuuntelee. Edellinen taitaa olla Aino Vennan Joulu

parin vuoden takaa, yksi omaperäisimmistä koskaan tehdyistä suomenkielisistä joululaulukokonaisuuksista.

Nyt kansanmusiikkiyhtye Frigg on hieman yllättäen julkaissut oman joululevynsä, joka on saanut simppelisti nimekseen Joululaulut. Yleensä jossain aivan muualla kuin Suomessa keikkaileva Frigg on napannut levylle solisteikseen Timo Rautiaisen ja Johanna Förstin. Yhtye kiertää heidän kanssaan tällä hetkellä pitkin poikin Suomea soittaen levyltäkin löytyviä joululauluja, joista ilahduttavasti neljä on Friggin soittajien säveltämiä uusia jouluteemaisia kappaleita. Niistä uupuu useiden jouluklassikoiden synkkyys.

Yhtyeen omien joululaulujen sanoittajina ovat toimineet muun muassa Juha Itkonen, Antti Huntus, Anssi Salminen, Jarkko Martikainen ja Aili Järvelä. Sauna jouluksi -laulussa lauteet ovat liekeissä ja Salmelan luihu esittelee erilaisen ja erityisen jouluvieraan. Rautiainen tulkitsee jopa hieman inhorealistiset biisit täysin vakavana, jonka johdosta reippaat revittelyt eivät lipsahda huumorimusiikin puolelle.

Rautiainen ei edelleenkään ole teknisesti kovin kummoinen laulaja, mutta hänen äänensä sopii silti rivakampiin vetoihin. Hitaammat herkistelyt olisi ehkä kannattanut kaikki antaa vain Förstin tulkittavaksi.

Levy on toteutettu suunnilleen samoilla instumenteilla kuin Friggin muutkin teokset. Neljä viulua, mandoliini, kitara, kontrabasso, säkkipillit ja cittern tuovat tuttuihin klassikkolauluihinkin omaperäisen soundin, jota maustetaan bändille poikkeuksellisesti harmoonilla. Joululaulustandardeista esimerkiksi Tonttu, En etsi valtaa loistoa, Luo, luo, loistosi luo ja Arkihuolesi kaikki heitä kuulostavat mukavan raikkailta.

Bändi ei ole tehnyt juurikaan myönnytyksiä soundin ja orkestraation suhteen, sillä omista biiseistä esimerkiksi Postikortti sopisi tavallisellekin Frigg-levylle. Tunnelma vaihtelee klassikkojen vaatiman hartaan kauneuden ja originaalien hirtehisen menon välillä luontevasti. Levy ei lipsahda missään vaiheessa liian vakavaksi eikä mene myöskään hassuttelun puolelle.

Frigg on onnistunut tekemään pienen ihmeen. Joululevyn, jota perinteisen nirppanokkainen kriitikkokin kuuntelee mielellään. Toivottavasti Joululaulujen kautta bändiin tutustuvat kuulijat innostuvat myös Friggin normikeikoista sekä aiemmista ja tulevista studioalbumeista. Kansanmusiikin sisäisten genrerajojen yli rohkeasti loikkivaa orkesteria ei ole turhaan tituleerattu Suomen parhaaksi nykyfolkia esittäväksi kokoonpanoksi.