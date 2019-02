Levyarvio: Kertaalleen kuultua

James Blake

Assume Form

Polydor

Arvio: 3/5

Brittiläisellä r’n’b- ja popartisti James Blakella on hauskat ja omaperäiset rakennuspalikat. Falsetti sekä Erik Satien ja Claude Debussyn impressionistisia teoksia muistuttavat pianoloopit. Siihen päälle Blake vielä lisää elektronisesta musiikista tuttuja voimakkaita bassokuvioita.

Estetiikka on uniikkia, ja Assume Form on jo neljäs tutkielma tästä soinnista. Nimekkään vierailijalistan myötä uudella levyllä soi entistä enemmän rap. Yksi tämän hetken suosituimpiin artisteihin kuuluva Travis Scott vierailee kappaleessa Mile High ja Outkastista tunnetuksi tullut André 3000 kappaleessa Where’s The Catch?.

Varsinkin ensin mainittu on trap-soundeineen hyvin geneerinen nykypopkappale, joka tuntuu eksyneen albumille levy-yhtiön kokouksessa kiertäneeltä muistitikulta.

”Eiks olis hyvä idis?”

Vahvimmillaan Blake on edelleen itse liidaamissaan kappaleissa, kuten nimikappaleessa, Can’t Believe The Way We Flow ja Don’t Miss It.

Assume Form ei varsinaisesti sisällä mitään sellaista, mitä James Blake ei olisi tehnyt paremmin jo aiemmin.