Levyarvio: Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri on maamme parhaimmistoa

Pehr Henrik Nordgren

As in a Dream

Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri

Juha Kangas, kapellimestari

Alba

Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri on jo vuosikymmeniä kuulunut maamme orkestereiden parhaimmistoon. Kun äänitteellä vielä johtaa orkesterin kasvattanut guru Juha Kangas Keski-pohjanmaalla pitkään vaikuttaneen säveltäjä Pehr Henrik Nordgrenin musiikkia, niin asetelma on täydellinen. Myös levyn solistit Marko Ylönen, sello, Lilli Maijala, alttoviulu sekä kontrabasisti Olivier Thiery edustavat korkeaa tasoa. Teosten esityksissä korostuu orkesterin vahva kamarimusiikillinen ote. Niin hienovaraista on soittajien huolenpito yksityiskohdista ja niin sensitiivistä heidän toimintansa erillisinä soitinryhminä. Orkesteri pystyy kyllästämään musiikin lämmöllä soinnillisella täyteläisyydellä, oli sitten kysymyksessä uusi tai vanha musiikki. Äänitteen mielenkiintoisin teos on Konsertto alttoviululle, kontrabassolle ja kamariorkesterille. Se on hieno esimerkki Nordgrenin väkevästä sävelkielestä.