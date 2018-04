Levyarvio: Keski-iän kriisi yllätti 30 Seconds To Marsin

30 Seconds To Mars

America

Interscope

Arvio: 1/5

Ilmeisesti edes bändikaverit eivät osaa sanoa 30 Seconds To Mars -keulakuvalle, myös näyttelijänä tunnetulle Jared Letolle ei. Orkesterin ensimmäinen levy viiteen vuoteen kuulostaa siltä kuin aiemmin korkeintaan keskinkertaisen vaihtoehtorockbändin laulaja olisi päättänyt trollata fanejaan.

Pelleilynä pelkkiä konesoundeja ja överiksi autotunetettuja vokaaleja täynnä oleva America ansaitsisi lähes täydet pisteet, mutta valitettavasti Leto taitaa olla täysin tosissaan. Albumi voisi oikeastaan olla hänen soolonsa, sillä tekijätiedot kertovat American olevan lähinnä hänen ja ulkopuolisten tuottajien käsialaa.

Kaavan rikkominen on tietysti aina suositeltavaa, mutta bändin viides levy kuulostaa juuri siltä mitä se todellisuudessa on – keski-ikäisiltä miehiltä yrittämässä tehdä modernia pop-musiikkia. 30 Seconds To Mars on vain valitettavasti auttamattoman myöhässä.

Americalta löytyy tasan yksi kuunneltava kappale, rumpali Shannon Leton laulama akustinen Remedy. Loput 11 laulua ovat täysin sielutonta ja muovista hoilausta, jotka jaksavat naurattaa huonoudellaan parin kuuntelukerran verran.