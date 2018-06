Levyarvio: Kikka Laitinen Co. - Folk-rockia hyvien puolella

Kikka Laitinen Co.

Puut, linnut ja taivas

Kantka Music

Arvio: 5/5

Täydelliseen kesäpäivään voi kuulua kuuma mökkitie ja autoradiosta rullaava suomalainen folk-rock. Vaikkapa sellainen kuin Kikka Laitinen Co. -bändin uusi Puut, linnut ja taivas -levy. Se sisältää monta täsmäiskua paikallisradion päivänpolttavien puheenaiheiden väliin soitettavaksi.

Kikka Laitinen on sanoittanut ja säveltänyt kymmenen kappaletta, joissa yhdistyvät rentous, kaiho ja kantaaottavuus. Musiikki sopii samanlaisiin tilanteisiin kuin reggae. Levyn puhuttelevuutta lisää Laitisen laulutapa, jonka ansiota laulun sanoista saa harvinaisen hyvin selvää.

Oh la laa Tuupovaaraan! -ralli tarjoaa irtioton sosiaalisen median kankeuttamalle ja kyykyttämälle suomalaiselle. Suomen sisällissotaa käsittelevä 1918-kappale on sijoitettu rohkeasti levyn alkupäähän. Levyn tunnelma on siinä kohdassa juuri parhaassa nousussa. Laitinen ei kuitenkaan himmaile, vaan nostaa tempoa suurella sydämellä.

Kikka Laitinen, Kustaa Kantelinen, Mikko Yli-Knuuttila ja Petteri Korhonen ovat tehneet bändissä musiikkia yhdessä vuodesta 1992. Levyn saatesanoissa lupaillaan, että hyvää musiikkia on syytä odottaa vielä lisää.