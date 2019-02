Levyarvio: Kirkas visio Savosta

NEØV

Volant

Clouds Hill

Arvio: 4/5

Juankoskelta lähtöisin oleva indieyhtye NEØV palaa kahden kiitosta saaneen albumin jälkeen. Mediassa on pöhisty vastikään kvintetistä trioksi kutistuneen yhtyeen olevan ’’kansainvälisessä nosteessa’’, mikä suomeksi tarkoittaa signeerausta saksalaiselle levy-yhtiölle ja kiertuetta, joka kattaa Suomen ja Prahan lisäksi useita keikkoja Saksassa.

Lie sitten miten nosteessa olon suhteen, mutta on selvää, että kansainvälisyyttä tavoitellaan paitsi musiikilla, myös markkinoinnilla. Bändin englanninkielisillä verkkosivuilla yhtyettä brändätään modernin kansallisromanttisessa hengessä suomalaisen luonnon ja Music Televisionin yhteensulautumaksi.

Mielikuva on erittäin osuva: uudella levyllä musiikki on samaan aikaan sekä unenomaista että stadioneita kohti kiipivän tarttuvaa ja vedenkirkasta.

Volant on yhtyeen aiempia kokopitkiä rauhallisempi ja hiotumpi teos, jolla kitarat eivät soi niin rouheasti kuin esikoisella. Yhtyeen ja sen nokkamies Anssi Neuvosen visio levyn soinnista vaikuttaa olleen selkeä. Levy muodostaa linjakkaan melodisen kokonaisuuden, jonka kappaleet muistuttavat toisiaan paljon niin hyvässä kuin pahassa.

Laulut ovat kuulaan kauniita ja nostattavia pop-unia, joiden taiten punottu äänimatto kietoo kuulijan syleilyynsä. Raindropsin pianokuvio on niin anteeksipyytämättömän herkkä, että paatuneinkin sydän on hetkellisesti vaarassa nyrjähtää. Useiden ulkomaisten indie-esikuvien lisäksi levyn kappaleet assosioituvat mielessäni Coldplayn musiikkiin, joka myös on kaihoisan tarttuvaa, lämminhenkistä ja kuulijaystävällistä.

Yksi esimerkki tästä on Brothers. Siinä on uneliaat säkeistöt ja kertosäe, jonka kitarakuvio etenee hieman samoin kuin Coldplayn hitin Clocksin pianoriffi.

Pientä yllätyksellisyyttä ja erottuvaa huippukohtaa jään kuitenkin uutukaiselta kaipaamaan. Voi olla, että laulujen keskenään melko samanlainen perusrakenne ja rytmitys sekä laadukas tuotanto piilottavat osan siitä, mitä kaikkea kappaleissa todella tapahtuu. Yksityiskohdat ovat tyylikkään hienovaraisia, ja kuuntelukertojen myötä levy kasvaa.

Temaattisesti Volant käsittelee lentämistä, ja albumin nimi tarkoittaa sekä ’’ohjauspyörää’’ että ’’lentävää’’ ainakin ranskaksi. Levyn päättävällä Octoberilla äänimaailma tuokin kuulijan eteen toisen todellisuuden: sellaisen, jossa leijaillaan avaruudessa kuvankauniissa elokuvassa (à la Gravity).

Kuva ei takuulla vastaa sitä, miltä avaruudessa oleminen tuntuu, vaan se on kulttuurisesti rakennettu. Ja siksi se on tietysti niin hypnoottisen upea.