Levyarvio: Kohkaava ja kaoottinen vaellus

Olavi Louhivuori

Immediate Music I

Svart Records

Arvio: 4/5

Rumpali-säveltäjä Olavi Louhivuori on yksi kiinnostavimpia nimiä kotimaisen jazzin ja vapaan musiikin kentällä. Lukuisista yhtyeistään huolimatta Louhivuori on ollut omimillaan soololevyillään, joista Immediate Music I on peräti kolmas.

Rumputaide on kenties kuvaavin termi Louhivuoren uudelle albumille, joka toimii samalla hänen viisiosaisen albumikokonaisuutensa päänavauksena.

Tukahduttavien rumpusoolojen ja soittoteknisten ääriolosuhteiden sijaan hän jatkaa dynamiikan, tilan ja vuorovaikutuksen tutkimista yhdessä jouhikonsoittaja Pekko Käpin ja äänitaiteilija Teemu Korpipään kanssa. Lopputuloksena on kohkaava, kaoottinen ja arvaamattoman runsas vaellus, jonka aikana tunnetilat muuttuvat silmänräpäyksessä.

Elektronisia ja akustisia elementtejä vaivattomasti toisiinsa hitsaava albumi on triotyöskentelyn taidonnäyte, jolla soittajat antavat itsestään paljon, mutta eivät kaikkea. Hyvä niin, sillä ideoita on varmasti paikallaan hauduttaa ja kehittää myös seuraavia neljää osaa ajatellen.

Edes Louhivuoren aiempaan tuotantoon tutustuneita albumi ei päästä helpolla, mutta sen monimuotoisuus hurmaa, innostaa ja kiinnostaa.