Levyarvio: Kokoelma saa ihmettelemään, että tällainenkin biisi on tehty

Useita esittäjiä

Cold War on the Rocks – Disco and Electronic Music from Finland 1980-1991

Svart Records

Arvio: 4/5

Toimittaja-kirjailija ja dj Mikko Mattlarin kuratoimat kokoelmat saavat odotettua jatkoa. Ensimmäinen Satan In Love -kokoelma keskittyi kotimaiseen synapoppiin ja discoon vuosilta 1979-1992, ja Dance For Your Life funkiin ja discoon vuosilta 1976-1986.

Uusin Cold War On The Rocks on tanssimista Kylmän sodan reunalla. Kokoelman nimikappaleen on tehnyt Step On the Other Side vuonna 1986. Italotykitys on jo yksistään kokoelman arvoinen.

Nyt on kulunut riittävästi aikaa, että tällaiset kokoelmat ovat tulleet mahdollisiksi. Mukana on varhaista Ressu Redfordia, Taiskaa, Jori Sivosta. Mattlarin estetiikan tajulla on syntynyt koherentti kokonaisuus, joka on asiaan vihkiytymättömälle ihana tutkimusmatka: ai tällainenkin on tehty. Asiantuntijoille kokoelma on puolestaan helppo tapa napata harvinaisuudet hyllyynsä ja dj-keikoille.

Esimerkiksi Kaija Koon varhainen ura on turhaan jäänyt pimentoon. Kokoelmalta löytyvä varhainen 80-luvun single Tyhjyys on parasta Kaija Koota ikinä.