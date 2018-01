Levyarvio: Kotimaisen rockabillyn kärkeä

Hal Peters And His Trio

Crazy Mixed Up Blues

Bluelight Records

Arvio: 4/5

Rockabilly taisi edellisen kerran olla Suomessa muodissa 80-luvun alussa. Musiikkityylin renessanssimainen nousu ei kestänyt järin kauan, mutta se jätti jälkeensä paljon tekijöitä, jotka pitävät edelleen amerikkalaisen juurimusiikin lippua korkealla.

Helsinkiläinen Hal Peters And His Trio on yksi pitkän linjan orkestereista. Laulaja-kitaristi Heikki Laakkosen johtama bändi aloitti toimintansa jo 1980-luvun puolivälissä.

Bändin tuorein albumi Crazy Mixed Up Blues pitää sisällään maukkaan annoksen vanhaa rockabillyä. Albumi toisintaa autenttisesti yhdysvaltalaisen Sun-levy-yhtiön piirissä 50-luvun puolivälissä syntynyttä tyyliä, jossa kuuluu vahvana niin countryn kuin bluesin vaikutus. Kepeä sointi on kaukana nykyrockin kovaäänisestä jylinästä.

Leijonanosa materiaalista on alan entusiasteille tuttuja vanhoja rockabilly-klassikoita, mutta onneksi joukkoon on eksynyt pari uunituorettakin kappaletta. Esimerkiksi Laakkosen kirjoittama Too Little Too Late ei häviä tippaakaan esikuvilleen.