Levyarvio: Kurkistus räpin historiaan

Useita esittäjiä

Nauhat – Suomiräpin underground 1988-1996

Svart

Arvio: 3/5

Svart Recordsin roolia kulttuuritekojen levy-yhtiönä on toistettu kyllästymiseen asti. Nauhat-kokoelman kohdalla sanalla on kaikesta toistosta huolimatta taas käyttöä. Nauhat on sympaattinen museolevy suomalaisen hiphopin varhaisista vuosista – aikakaudelta, joka on pysynyt hyvin pimennossa isolta yleisöltä tähän asti.

Vuosina 1988–1996 kotimainen hiphop ei näkynyt valtavirrassa juuri lainkaan, paria hupailua lukuun ottamatta. Kokoelman avaa Provinssirockissa 1988 äänitetty esitys, jossa sympaattisesti avataan räppiin kuuluvia käsitteitä. Sitten seuraa Arman Alizadin vetämä Eazy-A & Definite Four -poppoon Beatbox King samalta festarilta.

Huvittavasti Grandmaster Flash & The Furious Five -tapaan nimetty bändi kuvastaa hyvin kokoelman esittämää aikaa: kotimaisen hiphopin identiteettiä ei ollut ehtinyt muodostua, sen sijaan keskityttiin kopioimaan tunnettuja jenkkikonsepteja. Monilla yhtyeillä oli referenssinä nimenomaan newyorkilainen skene.

Palefacen kuratoima kokoelma pyyhkii pölyjä nurkista jopa 23 kappaleen voimin. Monilla kappaleilla on vain kuriositeettiarvoa, mutta se ei vähennä kokoelman tarpeellisuutta.