Levyarvio: Kymmenen viulunkielen voimalla

Duo Emilia Lajunen & Suvi Oskala

Piilokisa

Nordic Notes

Arvio: 3/5

Emilia Lajusen ja Suvi Oskalan levy muistuttaa, miksi fyysinen äänite on kuuntelijalle tärkeä. Kansanmusiikkilevyt muodostuvat usein trad-sävellyksistä, joilla on vuosisatainen historia takanaan. Nämä perinteet vaativat kansilehteen tarinoita, nimiä ja vuosilukuja, jotta kokonaisuus aukeaa. Netin suoratoistopalveluissa tällaista ei ole helppo toteuttaa.

Piilokisan pahvikotelossa on paljon tärkeää asiaa kappaleiden juurista. Euralainen Kustaa Järvinen (1897-1979) paljastuu Galoppi-kappaleessa duon lempipelimanniksi. Tämä on helppo huomata yhteissoiton ilosta.

Levyn parhaat hetket sijoittuvat Etelä-Pohjanmaalle. Kolmiosaisesta kansantanssisarjasta vastaa tämän hetken kovimpiin ammattilaisiin kuuluva Piia Kleemola.

Lajunen ja Oskala kirjoittavat, että he tavoittelevat levyllä leikin riemua. Joukossa on iloisia hetkiä, mutta aika totista kuunneltavaa musiikki jälleen kerran on.

Duo yrittää vitsinkerrontaakin. Kansilehden anekdootti Ruotsista tilatusta polskasta on joko äärimmäisen kuivaa huumoria tai sitten vain sisäpiirin juttua.