Levyarvio: Kypsyneempi Lassy

Timo Lassy

Moves

Membran

Arvio: 4/5

Timo Lassyn aiemmissa soololevyissä ei ole ollut mitään vikaa, mutta Moves kuulostaa silti edellisiä levyjä harkitummalta. Lassy on kasvanut säveltäjänä ja bändinjohtajana, jonka kuulee Movesin hiotuissa detaljeissa.

Reilussa kymmenessä vuodessa kuusi omaa levyä tehtaillut saksofonisti on kunnostautunut ties kuinka monessa kokoonpanossa The Five Corners Quintetista alkaen. Viime vuodet mies on keskittynyt kuitenkin ensisijaisesti omaan yhtyeeseensä.

Northern Express on takuuvarmaa, jo The Five Corners Quintetin tavaramerkikseen tekemää souljazzia, mutta isommin sovitettuna. Osassa kappaleista Lassyn kvintetin tukena on Valtteri Laurell Pöyhösen johtama Ricky-Tick Big Band Brass, joka tuo sointiin ison orkesterin muhkeutta ja big band -perinnettä.

Mukaan on eksynyt yllättäviäkin referenssejä: Love Spiritissä on 80-luvun juustoisen jazzin pastellinsävyistä vetovoimaa.

Tyylillisesti Moves on siis eräänlainen sekamelska, mutta samanaikaisesti esteettisesti yhdenmukainen ja uskaliaan säveltäjänsä näköinen.