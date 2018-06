Levyarvio: Kyynikko toistaa itseään

Father John Misty

God’s Favorite Customer

Sub Pop

Arvio: 2/5

Kurantin popmusiikin suosikkikyynikko on täällä taas. Ensimmäisenä tosin herää epäilys: kun erinomaisesta, kyynisyyden äärimmilleen vieneestä Pure Comedy -omakuvasta ei ole kuin vuosi, mitä uutta Josh Tillmanilla eli Father John Mistyllä on tarjota?

Vastaus on: eipä mitään. God’s Favorite Customer häviää joka suhteessa edeltäjilleen.

Viime vuoden Pure Comedy sisälsi paitsi Father John Mistyn uran parhaimmat onelinerit ja oli niin sävellyksiltään kuin sovituksiltaan nautinnollinen kokonaisuus (lukuun ottamatta 13-minuuttista Leaving LA -hassuttelua).

Father John Mistyn vetovoima perustuu kappaleiden ristiriitaisuuteen: artistin viha ihmiskuntaa kohtaan on puettu melodisen ja kauniin folkin asuun, josta ei falsetilla fraseerausta puutu. Parhaiten uudella levyllä tätä tyylitajua edustaa Hangout at the Gallows.

Silti päällimmäinen tunne mikä God’s Favorite Customerista jää käteen on, että tämä kaikki on jo kertaalleen nähty. Mutta kuten sielunkumppaninsa Mark Kozelek, Father John Misty pikemminkin on mielissään, jos ei onnistu miellyttämään.