Levyarvio: Laineen Kasperi on hyvien puolella

Laineen Kasperi

Vihapuheita ja rakkauslauluja

Monsp

Arvio: 4/5

Kasperi Laineen Vihapuheita ja rakkauslauluja on räppärin kertoman mukaan hänen viimeinen albuminsa, ainakin Laineen Kasperi -nimellä. Jos näin on, niin pälpättäjän ja äänitaiteilijan jäähyväislevy on kahjo ja komea lopetus.

Albumi on kaikessa laineenkasperimaisuudessaan hauska, syvällinen ja hetkittäin raivostuttava. Levy on kunnianosoitus sekä hiphopin että artistin omalle historialle, vaikka se ottaakin kantaa nykyhetken ongelmiin.

Yli tunnin mitassaan vanhan koulukunnan skiteillä varustettu levy on tarkoituksellisesti aivan liian pitkä. Äänimaailmaltaan se muistuttaa Laineen parhaita Saatana saapuu Sörnäisiin ja Olet tässä -levyjä.

Suurimman osan ajasta Laine räppää yhteiskunnasta ja sen ongelmista yksilötason havaintojen kautta, päästäen ääneen useampia protagonisteja, joista MC Vihamies -karikatyyri saa vähän liikaa aikaa.

Sinne tänne pomppivan levyn punaisesta langasta voi olla vaikeaa saada kiinni, mutta Laineen tilitys kuulostaa aiempaa henkilökohtaisemmalta, jonka ansiosta albumin hyvien puolella olevien hahmojen ajatuksiin on helppo samaistua.