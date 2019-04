Levyarvio: Land of Real Men on korkeatasoista suomijazzia

Ilmiliekki Quartet

Land Of Real Men

We Jazz Records

Arvio: 4/5

Vaikka fyysisten äänitteiden myynti notkahtelee, Suomesta löytyy edelleen useita jazziin kallellaan olevia levymerkkejä. Yksi keskeisimmistä on tällä hetkellä helsinkiläinen We Jazz, joka levyjen lisäksi vie jazzin ilosanomaa eteenpäin festivaalien sekä oman lehden muodossa.

We Jazzin korkeatasoisten julkaisujen sarjaa jatkaa Ilmiliekki Quartet. Trumpetisti Verneri Pohjolan, pianisti Tuomo Prättälän, basisti Antti Lötjösen sekä rumpali Olavi Louhivuoren muodostama yhtye on tehnyt viime vuodet yhteistyötä laulaja Emma Salokosken kanssa, ja Land Of Real Men on nelikon ensimmäinen oma julkaisu peräti kolmeentoista vuoteen.

Lopputuloksena on hieno kahdeksan kappaleen mittainen kokonaisuus. Mukaan valikoitunut materiaali ei ole loppuun asti sävellettyä, vaan siinä on paljon tilaa vapaasti leijailevalle improvisaatiolle, joka on melodisuuden ohella yksi Ilmiliekki Quartetin soundin kulmakivistä.

Yhtye on parilla aiemmalla levyllään versioinut myös populaarimpaa musiikkia, ja tällä kertaa nauhalle on tarttunut oma sovitus Laurie Andersonin vanhasta O Superman -hitistä. Verneri Pohjolan trumpetin ympärille rakentuva versio on hieno osoitus kvartetin dynamiikan tajusta.