Levyarvio: Lauluja parisuhteesta

Kanerva

Paritanssi

Texicalli Records

Arvio: 4/5

Populaarimusiikki on valitettavan miesvoittoista touhua, mutta onneksi tilanne on viime vuosina muuttunut hieman parempaan suuntaan. Suomessa on astunut esiin kunnioitettava joukko naispuolisia laulaja-lauluntekijöitä, kuten Aino Venna, Laura Moisio sekä Emma Salokoski.

Yksi näistä tekijöistä on myös helsinkiläinen Kanerva Pasanen eli Kanerva, jonka sooloura alkoi jo miltei kymmenen vuotta sitten folkahtavissa merkeissä. Muutaman pienemmän julkaisun jälkeen päivänvalon näkevä esikoisalbumi Paritanssi on saanut kypsyä jo hyvän tovin, mutta ratkaisu tuntuu onnistuneelta, sillä kyseessä on hieno ja tasapainoinen levy. Sen keskeisenä teemana on parisuhteen elinkaari.

Paritanssin uusvanha ja bändivetoinen soundi viettää jonnekin 1980-luvulle, mikä ei myöskään ole lainkaan hassumpi ratkaisu. Kanervan musiikissa on samaa tenhoa kuin Liisa Akimofin tekemisissä tai Suzanne Vegassa, vaikka tyylillisesti levy on mukavan hajallaan. Esimerkiksi sinkkujulkaisu Joutomaat on yllättävänkin rokkaava raita, kun taas Matka ja Kypsiä marjoja ovat puhdasta jazzia.