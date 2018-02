Levyarvio: Laura Moisio teki yhden alkuvuoden suurimmista kotimaisista levyistä

Laura Moisio

Texicalli Records

Arvio: 5/5

Tiedän on tarpeen rauhoittua vähän. Toteamuksesta syntyi nimi kappaleelle, joka aloittaa Laura Moision omaa nimeä kantavan albumin. Tämä kantaa läpi levyn: rauha on läsnä myös menevimmissä kappaleissa, sillä albumi on todennäköisesti Moision uran onnistunein, itsensä näköisin.

Moisio on tamperelainen laulaja-lauluntekijä, jonka uutuusalbumi on hänelle kolmas. Se on paljon ottaen huomioon, että kolmekymppisellä Moisiolla on ollut alusta asti hallussaan sekä sanan säilä että folkpop-traditio, johon yksinkertaiset, mutta sävykkäät kappaleet ovat pohjautuneet. Tämä yhdistettynä hänen persoonalliseen, kuulaanrouheaan ääneen, on kerännyt kriitikoiden ylistävät sanat sekä tuonut palkintoehdokkuuksia.

Uudella levyllä ei kuulla piinkovia kertosäkeitä eikä yhtä sisäänpäin kääntyneitä lyriikoita kuin hänen aiemmassa tuotannossaan. Sen sijaan albumilla kuuluvat blues, rouhea iskelmä sekä erinomaisen taustayhtyeen tarjoilemat pitkät instrumentaalivälikkeet.

Sovitusten eheys ja Dave Lindholmille kumartava tarinankerronta tekevät levystä yhden alkuvuoden suurimmista kotimaisista julkaisuista.