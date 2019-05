Levyarvio: Lumoavaa ranskalaista ruotsalaiselta jousikvartetilta

STENHAMMAR QUARTET

Debussy-Tailleferre-Ravel

Alba

Ruotsalainen Stenhammar Quartet kuuluu pohjoismaiden jousikvartettien eliittiin. Se on soittanut yhdessä vuodesta 2003 lähtien ja tämän voi kuulla heidän erinomaisessa yhteissoitossaan sekä huolitellussa soinnissa. Kokoonpanon soitto on energistä ja raikasta. Se on koskettavaa ilman sentimentaalisen karamellin ällöttävyyttä, viehättävää aivan kuin viileä kesäaamu, kun kaste kimmeltää vielä ruohikossa ja rastas laulaa.

Äänite sisältää kolme ranskalaista jousikvartettoa, Debussyn, Tailleferren ja Ravelin kvartetot. Näistä Tailleferreä kuulee vähemmän. Kuitenkin säveltäjän unenomainen herkkyys ja sirous viehättää aina. Väheksymättä muiden sävellysten tulkintaa, Tailleferren kvartetto saa levyllä merkittävän esityksen, joka on täynnä runollista voimaa, lumoavaa tehoa sekä lyyristä vuolautta.