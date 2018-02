Levyarvio: Maailmanmusiikkiyhtye Suden ajan uutuus on erinomainen

Suden aika

Sisaret

Laika Records

Arvio: 5/5

Suden ajan kahdeksas levy Sisaret on jälleen kerran laadukasta maailmanmusiikkia. Tekstien pohja on paljolti suomalaisessa kansanperinteessä, jonka tekstit esitetään sellaisenaan tai niiden sävyisesti on luotu uusia tekstejä.

Sävellykset ovat omia. Katariina Airaksen, Liisa Matveisen, Veera Voiman ja Karoliina Kantelisen lauluäänet täydentävät hienolla tavalla toisiaan. Niissä on lyyristä heleyttä ja tummempaa, metallisempaa soundia. Moniäänisyys on virheetöntä ja stemmojen rytmikkyys mukaansatempaavaa.

Instrumentteina käytetään kanteleita, moraharppua, huiluja ja perkussioita. Kaikki ne antavat draivia myös herkempiin melodioihin.

Aloitusraita on Veera Voiman säveltämä rytmikäs tanssilaulu Tammikkinen. Sen introna on bulgarialaisvivahteinen äänenkäytöltään väkevä, suorastaan läpitunkeva a cappella -osuus. Vastapainoksi Liisa Matveisen säveltämä Lainehilla on lempeä ja lohdullinen melodia äännelauluosuuksineen.

Tekstit käsittelevät muun muassa siipan etsimistä ja kuolemasta johtuvaa surutyötä. Mukana on myös loitsurunoja. Parantajana voi olla Neitsyt Maria, kuten Liisa Matveisen säveltämässä Muariessa ja Tulen lumossa.

Nimilaulun teksti on alkuaan komilainen. Se sisältää taitavaa a cappella -vuorolaulua. Naisten yhteishengen ylistys yhtyy kuulaaseen luonnontunteeseen: ”Armaat rakkahat sisaret, ystäväni, sisareni / kymmenen ystävätärtä, ystäväni, sisareni. / Kuusimetsäsen keskellä me istumme, sisareni, / lehtikuusien keskellä me istumme, sisareni, / kultalehtikoivikossa me istumme, sisareni.”

Liisa Matveisen Kokonaisessa on niin ikään naisen itsetunnon nostatusta: ”Niin on paisto palmikkoni / kuin kaunis kasarin vaski / tahi kullattu hopea / lännessä lähellä illan.”

Surma juoksi suota myöten on äänenkäytöltään dramaattisen raaka, mutta onpa aihekin rankka. Liisa Matveista on avustanut melodian luomisessa Tellu Turkka. Kuolema kulkee tappamassa vuorotellen talon isännän, emännän, pojan ja tyttären. Moraharppu lisää biisin synkkää vaikuttavuutta. On hyvä muistaa, että tämänaiheinen kansanruno inspiroi Lauri Viitaa kirjoittamaan runon Tauti tanssi talvitiellä.

Veera Voiman sävellys Pakene, paha noudattelee setukaisten kimakkaäänistä laulutraditiota. Liisa Matveinen on aiemmin ahkeroinut Mateli Kuivalattaren tekstien parissa. Yhdessä Tellu Turkan (silloisen Virkkalan) kanssa syntyi upea Mateli-levy (1999). Levyn päätösraita Niin on pitkät minun pihani viittaakin Mateliin, mutta säveltäjänä on nyt Veera Voima. Se on levollinen ja lohdullinen lopetus täysipainoiselle levylle: ”Niin on mieleni keviä / kuin kesäinen päivännousu.”

Suden aika taitaa dynamiikan sekä laulussa että soitossa. Lopputulos on samanaikaisesti ilmava ja intensiivinen. Parantavat voimat ovat liikkeellä Sisarten myötä.