Levyarvio: Maalaisromanttinen Tähkä on ehtaa edamia

Lauri Tähkä

Meidän tulevat päivät

Warner

Arvio: 2/5

Lauri Tähkä tuotteisti viime vuosikymmenellä upeasti pohjanmaalaisen lakeuden ja romantiikan. Musiikissa soi muta, hirsipirtit, pellot, tulvat, kaiho, miehinen kärsimys, ja kaikkia näitä hyödyntämällä tehdyt itsemurhat.

Elonkerjuun aika meni ohi, ja Tähkä on tehnyt jo pidemmän aikaa soolouraa, joka sai nostetta Vain elämää -ohjelman myötä, kuten tapana on.

Meidän tulevat päivät on jo Tähkän kuudes sooloalbumi jos joululevy luetaan mukaan. Johtotähtenä on radiohitti Mä en pelkää, joka on silkkaa edm:ää eli edamia Aviciin hengessä. Siinä yhdistyy Tähkän suosima miehinen romantiikka muovisuudesta syytettyyn populaariin, elektroniseen tanssimusiikkiin. Yhdistelmä toimii.

Elektroniset elementit vocoderia myöten ovat läsnä läpi levyn, mutta kappaleissa kuten Mustaherukan tuoksuinen tyttö kosiskellaan yleisöä pitkälti samoilla temaattisilla aineksilla kuin vuosikymmen sitten.

Tähkän levyllä ihminen on väkevä kuin metsä ja ikiroutaa. Kukat ovat jäässä ja mattolaituri on tuolla jossain.

Pohjimmiltaan Tähkä on ihan samanlainen, yhtä pateettinen, asu on vain hieman erilainen. Eihän tämä kovin kummoista ole: kliseitä toisen perään, mutta ihan viihdyttävää.