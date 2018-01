Levyarvio: Machine Headin epäonnistunut kokeilu

Machine Head

Catharsis

Nuclear Blast

Arvio: 1/5

Groovaavaa thrash metalia soittava Machine Head ei ole koskaan pelännyt muuttaa soundiaan. Toisinaan kokeilut ovat toimineet, kuten ilmaisua progen suuntaan vieneellä The Blackening -levyllä.

Nu metalista innostuessaan bändi epäonnistui julkaistessaan kamalan The Burning Red -pomppumetallilevyn. Jostain syystä Catharsis sisältää samoja elementtejä – räppiä, poppia ja konesoundeja yhdistettyinä keskinkertaiseen heviriffittelyyn. Lopputulos on 75 minuuttia pitkä, 15 laulusta koostuva kammottava sekasotku.

Bändin pääjehu, laulaja-kitaristi Robb Flynn on dumpannut kaikki ideansa yhteen kasaan, joista ei synny koherenttia kokonaisuutta mitenkään. Levyllä hypitään perinteisen tylsästä metallimätöstä akustiseen folk-näppäilyyn, jota seuraa rauhallinen konehumina. Flynn räppää, murinalaulaa ja kailottaa puhtaasti jokaiseen poukkoilevaan biisiin ängettyissä melodisissa kertosäkeissä, joista tulee mieleen Linkin Park.

Beyond the Palen riffi on pöllitty suoraan Strapping Young Ladilta. Se on ihan passeli laulu, kuten myös Triple Beam sanoituksestaan huolimatta, joka on kuin vihaisen teinin rustaama. Bändi saa pisteet yrityksestä tehdä jotain uutta, mutta lopputulos on kuuntelukelvoton.