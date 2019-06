Levyarvio: Madonnan uutuus on sitä sun tätä

Madonna

Madame X

Boy Toy

Arvio: 2/5

Madonna osaa ärsyttää. Toukokuussa Madonna esiintyi Tel Avivissa järjestetyissä Euroviisuissa hillitöntä, lähes kahden miljoonan dollarin palkkiota vastaan. Esitys keräsi kritiikkiä paljon jo ennakkoon, koska monet vaativat artisteja boikotoimaan tämän vuoden Euroviisuja – ja Israelia ylipäätään – maan ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Madonna on montaa eri yleisösegmenttiä palveleva artisti, ja hänet mielellään nähtäisiin sanomassa ei isoille rahoille ihmisoikeuksien vuoksi.

Madonna tekee kuitenkin toisin. Hän on esiintynyt Israelissa viime vuosina, vaikka monet ovat kieltäytyneet esiintymästä maassa. Madonna on aina tykännyt tehdä niin kuin huvittaa, ja todennäköisesti hänellä on entistä suurempi kiusaus vetää keikka Israelissa, jos joku yrittää sitä estää.

Ja siitähän kohu vasta syntyi, kun Madonna lauloi Euroviisu-esityksessä nuotin vierestä. Ei esitys nyt ihan timanttia ollut, mutta ei poikkeuksellisen huonokaan. Madonnaan on ladattu jo pitkään kauheasti ja jopa kohtuuttomasti odotuksia: hän on esikuva, artisti, myytti, popjumalattareksi korotettu, mutta samaan aikaan Madonna on ihminen siinä missä muut. Eli hän saattaa toisinaan laulaa keikalla vähän sinne päin.

Madame X ilmestyy neljä vuotta kovin helposti unohtuneen Rebel Heartin jälkeen. Albumien osalta Madonnalla on ollut kamala vuosikymmen, ja Madame X kääntää vihdoin suuntaa edes hieman parempaan päin. Levyltä löytyy löysää aivan liikaa, mutta mikä hauskinta, levyltä löytyy vähän kaikkea.

Levyn alku on hillittömästi sovitettua taidepoppia. Dark Ballet yhdistelee elektronista ja orgaanista äänimaisemaa Tšaikovski-viittauksineen. God Controlissa kuullaan discoa ja kuoroa.

Madonna on asunut viime vuodet Portugalissa ja vaikutteet kuuluvat Madame X:llä. Madonna ottaa omaksi viime vuosien poptrendejä lattarirytmeineen, mutta kovin muistettavia kappaleita tästä ei synny. Ja sitten vaikutelistalta löytyy toki myös kaikkea r’n’b:sta reggaeen, räppiin ja fadoon.

Lupaavan alun jälkeen tulee notkahdus, josta pelastaa kätevästi unelias Come Alive. Se on torvineen, jousineen ja hypnoottisine perkussioineen helppoa ja yksinkertaista, mutta kerrassaan koukuttavaa poppia.

Harvalla on sellaisia resursseja kuin Madonnalla. Siksi on sääli, että hänen viimeisimmiltä levyiltä puuttuu visiota ja hyviä kappaleita. Uuden levyn God Control on loistavaa poppia, mutta oli hyvin tavallista, että tällaisia täysosumia mahtui Madonnan levylle useita. Myös Madame X:llä on edellisten levyjen tapaan opportunistista hapuilua.