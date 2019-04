Levyarvio: Martin Alvarado & Nuevo Quinteto Otra Vez tarjoaa pehmeää sentimentoa ja upeaa tangosvengiä – versio Satumaasta on riemastuttavaa kuultavaa

Martin Alvarado & Nuevo Quinteto Otra Vez

Estrellas el mar, Tähdet meren yllä

Omakustanne

Arvio: 4/5

Nykivää tangopoljentoa, dramaattisia nousuja ja laskuja, sentimentoa ja paatosta niin että piisaa. Argentiinalaislaulaja Martin Alvaradon ja jyväskyläläispohjaisen tangoyhtyeen Nuevo Quinteto Otra Vezin yhteistyö kipunoi.

Alvaradon ääni on hempeilyissä suloisen pehmeä, paisutuksissa miehekäs ja voimallinen. Laulaja heittäytyy täysillä jokaiseen tulkintaan, ja vie siten aluksi kaiken huomion.

Pian kuitenkin selviää, että säestävä yhtye on aivan yhtä tärkeä, yhtä persoonallinen ja ilmaiseva. Argentiinalaisessa tangossa rytmin eloisuus on yhtä tärkeää kuin jazzissa, ja sen Otra Vez hallitsee upeasti, tango- ja milongasvengin.

Levyn kieli on espanja, mutta tangon jättiläisille Astor Piazzollalle ja Aníbal Troilolle seuraa tekevän Unto Monosen Suomi-klassikot saavat erityskohtelun. Tähdet meren yllä on kaksikielinen, Satumaa kokonaan suomeksi ja samalla se on vapaine kitara-, piano- ja viuluvälikkeineen levyn progressiivisinta tangoa, riemastuttavaa kuultavaa kerrassaan.