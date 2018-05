Levyarvio: Miellyttämishaluista Manicsia

Manic Street Preachers

Resistance is Futile

Columbia / Sony

Arvio: 3/5

Manic Street Preachers oli kunnianhimoisimmillaan 1994–2001. Sen jälkeen yhtye taantui itseään toistavaksi jukeboksiksi, vaikka tarjosi yhä kelvollista kitaravetoista brittirockia. Edellisellä Futurology-levyllään Walesin ylpeys uskalsi kuitenkin olla kokeilunhaluinen. Se oli avaruudellisen outo, soundtrackhenkinen ja samalla jopa tanssittava levy.

Nyt bändi on pikkuhiljaa palaamassa ilmaisuun, jolla se voi kelvata myös hittihakuisemmille kuulijoille. Uudella Resistance is Futile -levyllä on jokunen varsin yhdentekevä kappale, mutta tyylin puolesta ollaan paikoin jopa lähellä 90-luvun lopun kitaravetoista Manicsia. Distant Colours, Hold Me Like A Heaven ja Liverpool Revisited ovat ilahduttavia biisejä herkässä ilmavuudessaan. James Dean Bradfield laulaa korkean sävykkäällä rekisterillään paremmin kuin pitkiin aikoihin.

Resistance is Futile on levy, joka ei lopulta ole tarpeeksi tarttuva eikä tarpeeksi rohkea. Se jää tasapainoilemaan jonnekin näiden ääripäiden välille, mikä on sääli, sillä musiikki on pääosin hyvää. Bändi vaikuttaa haluavan miellyttää kaikkia, ja siksi ärsyttää osaa kuulijoista ja miellyttää luultavasti useimpia vain osittain.