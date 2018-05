Levyarvio: Mikko Mattlar kokosi suomidiscon helmiä

Useita esittäjiä

Satan in love & Dance for Your Life

Svart Records

Arvio: 4/5

Emilian Satan in Love on ollut hämyisten discojen kulttiklassikko jo pitkään. Suomenkielinen cover ranskalaisen La Bellinin samannimisestä kappaleesta on obskuurin suomidiscon kruununjalokivi.

Sen vetovoimaa on kasvattanut myös hankala saatavuus: Emilian ainoaksi jääneestä lp-levystä voi joutua maksamaan hyväkuntoisena satoja euroja. Pelkästä Satan in Love -singlestä joutuu pulittamaan saman verran.

Nyt Svart Records täyttää musadiggarien ja levykeräilijöiden pitkäaikaisen toiveen julkaisemalla kappaleen nimeä kantavan kokoelman harvinaista suomidiscoa. Kokoelman kappalelistan on kuratoinut kotimaiseen iskelmään erikoistunut toimittaja ja dj Mikko Mattlar.

Mattlar on viettänyt tovin jos toisenkin kaivaen suomalaisten divarien pölyisiä laatikoita vuosien varrella. Osaa alkuperäisistä levyistä tuntuu olevan lähes mahdoton löytää. Jos kokoelman kappaleet haalisi alkuperäisinä singleinä, hinta nousisi helposti reilusti yli tuhannen euron.

Asiaan vihkiytyneet itkevät onnesta saadessaan tällaisen kokoelman yhden levyn hinnalla, loput voivat äimistellä “ai tällaistako on myös tehty”. Kokoelman voi sanoa sopivan kenelle tahansa, joka on kiinnostanut sivistämään itseään kotimaisen popmusiikin erikoisilla nyansseilla. Iskelmän lainalaisuuksiin on aina kuulunut kopioida muualta, mutta covereiden lisäksi mukana on myös todellisia suomalaisia erikoisuuksia.

Yksi helmistä on Argonin San Salvador. Tätä lähemmäksi suomenkielistä Kraftwerkiä ei ole päästy. Iskelmän moniottelija Fredikin kokeili aikoinaan discoa, josta osoituksena on Se outoa on.

Pressin hellyttävässä, muotimaailmaa kritisoivassa Fashion maailmassa vuodelta 1992 kuuluu Pet Shop Boysin vaikutus: “Yksin hämilläni seuraan sun Fashion maailmaa”.

Siinä missä Satan in Love nojaa kokoelmana pääasiassa italo discoon, julkaisusarjan toinen osa Dance For Your Life kokoaa yhteen harvinaista funkia ja discoa. Tämän julkaisun yksi helmistä on 60-lukulaisen Ernos-yhtyeen yritys discomusiikin puolella, vuonna 1978 levytetty Discofiilis. Se on kappaleena yksi omituisimmista kotimaisista discokappaleista ja harvinaisuus, sillä vaikka levy painettiin singlenä, sitä ei myyty julkisesti koskaan.

Jussi Halmeen omakustanteena julkaistut, äärimmäisen härskit Manhattan Club ja Funny Funk pysäyttävät juustoisuudellaan. Välillä harvinaisuus painaa vaakakupissa laatua enemmän. Olisi kuitenkin väärin väittää, että kokoelmat ovat pelkkää campia, vaikka siitäkin näkökulmasta näitä voi kuunnella.