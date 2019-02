Levyarvio: Mirkkan & Luisin lastenmusiikkialbumilla on huono puoli: se on liian lyhyt

Mirkka & Luis

Koiruuksia!

Texicalli Records

Arvio: 4/5

Maailmanympärimatka on hyväksi havaittu teema lastenlevylle. Maailman eri musiikkikulttuureihin kuulijan vie nyt Mirkka Paajasen ja Luis Herreron Koiruuksia!-levy. Mukaansatempaavia tyylejä on poimittu Latinalaisesta Amerikasta, karjatilojen Yhdysvalloista ja tietenkin unien maasta. Äänekkään retkueen matkanjohtajana toimii myös Kaihon Karavaanista tuttu Sampo Haapaniemi. Aiemmin hän on tuottanut kiitetyt lastenmusiikkilevyt Mimmeille sekä Ellalle ja Aleksille.

Onomatopoeettiset eläinten ääntelyt ovat lastenmusiikin varma nakki. Tällä kertaa ihmetellään, miksi tikka hakkaa tik tik tik, mutta kuulija yllätetään myös nuijapäiden ääntelyllä.

Oivaltava kappale on Karkauspäivä. Laulu antaa uusia ja mielikuvituksellisia tulkintoja kinkkisen hauskalle aiheelle, joka aikuisenkin on vaikea selittää todenmukaisesti.

Maailmanympärimatka loppuu turhan nopeasti. Yhdeksän kappaletta on pieni määrä. Kovanluokan ammattilaisista koostuvat muusikot ovat kuitenkin halunneet varmistaa, ettei levylle päädy ainuttakaan yhdentekevää kappaletta.