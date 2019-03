Levyarvio: Momentum – Huilu sopii urkujen kylkeen

MOMENTUM

Erica Nygård, huilu

Niels Burgmann, urut

Alba

Nygårdin ja Burgmannin uutuuslevy koostuu 1900-luvun musiikista huilulle ja uruille. Mukana on myös muutama sovitus huilusävellyksistä. Oma suosikkini ohjelmassa on Francis Poulencin energinen Sonaatti huilulle ja pianolle, jonka piano-osuuden on Burgmann sovittanut uruille. Nygård soittaa sen kultivoidulla äänellä ja sujuvalla tekniikalla. Ehkä hieman laajempi vibrato olisi tyylille eduksi. Myös urkuri on löytänyt varsin maukkaat äänikerrat teokseen.

Toinen osa Cantilena on herkkyydessään erityisen viehättävä. Samoin kolmas osa Presto giocoso on elävyydessään ja vauhdikkuudessaan onnistunut. Kokonaisuutena äänitteellä Nygårdin ylä-äänissä on kireyttä ja alaäänet hieman voimattomia. Kuitenkin soittajat rakentavat ohjelmistosta hyvinkin ehyen kokonaisuuden. Huilu sopii sangen hyvin urkujen kera soolosoittimeksi.

Urut antavat teoksiin rikkaan värimaailman erilaisten äänikertojen muodossa. Tietysti se luo myös pianoon nähden hyvinkin erilaiset lähtökohdat teoksien henkeen. Kaikkiaan mielenkiintoista kuultavaa.