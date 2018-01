Levyarvio: Mopo voisi keulia lisääkin

Mopo

Mopocalypse

We Jazz

Arvio: 3/5

“Ollaan tällainen nopea, pieni ja villi Solifer, joka välillä lähtee keulimaan, muttei liikaa. Pysytään tiellä, mutta välillä käväistään pellon puolella”, tiivisti Mopon rumpali Eeti Nieminen yhtyeensä estetiikan vajaa vuosi sitten tehdyssä haastattelussa. Basisti Eero Tikkanen ja saksofonisti Linda Fredriksson tuskin ovat eri mieltä.

Samassa yhteydessä Nieminen kertoi bändin tulevan levyn työnimeksi Twinderin, joka tietysti viittasi seuranhakusovellus Tinderiin. Tämä ei kuitenkaan lopulta päätynyt Mopon neljännen levyn nimeksi.

Alun perin Mokkula perseeseen -nimestä Mopoksi siistiytyneen yhtyeen edellinen levy Laivalla tehtiin yhdessä Ville Leinosen kanssa. Siitä tuli leimallisesti tamperelaisen lauluntekijän kuuloinen albumi, ja nyt Mopocalypsella yhtye on taas itsenäisempi, mutta punkjazz-trioksi tituleeratun Mopon omintakeiset särmät tuntuvat hioutuneen astetta konventionaalisempaan suuntaan. Saisi keulia enemmän.

Avauskappale Tökkö on Mopoa parhaimmillaan: Beibe-levyltä (2014) tuttua primitiivistä riffittelyä ja jazzin puskemista punk rockin voimalla, sylkeä säästämättä. Vaikka kolmikosta kukaan ei ole varsinaisesti bändijohtaja, Fredriksson ilmiselvänä solistina kuulostaa kipparoivan laivaa ainakin tällä levyllä. Myös suurin osa sävellyksistä on hänen käsialaansa.

Mopocalypse sisältää yhtyeen tähänastisen uran parhaimpia sävellyksiä, kuten Ruusun. Tämänkaltaisen tyylikkäästi sävelletyn instrumentaalimusiikin vahvuus on sen visuaalisuus, jolloin kuuntelija alkaa väistämättä itse luoda tarinaa ja miljöötä kappaleen ympärille.

Niin aikaisin on cover alun perin ruotsalaisesta laulelmasta Var det du, jonka on suomeksi tehnyt tunnetuksi Anki Lindqvist vuonna 1967. Mopon veto on sinänsä tyylikäs balladi, mutta sellaisenaan hyvin tavanomainen jazzkaanonia myötäilevä ratkaisu, ja siksi hienoinen pettymys yhtyeen äkkiväärän luonteen huomioon ottaen. Kehityskaari on toki siitä luonteva ja tuttu, että 80-luvullakin punkbändit vaihtoivat ilmaisunsa vähemmän räävittömään uuden aallon suomirockiin.

Lillukanvarsiin tarttumisen uhallakin on mainittava, että jostain syystä Mopocalypsen cd-versiossa balladit on sijoitettu levyn keskelle, kun vinyyliversiossa ne ovat vasta viimeisinä, joista jälkimmäinen on dramaturgisesti paljon parempi ratkaisu. Toki senkin voi lukea punkiksi, että rikkoo ilmiselvän draaman kaaren.

Pisteitä on annettava vinyylin mukana tulevasta hupsusta zinestä, jossa esimerkiksi basisti Tikkanen kertoo saamastaan valvontarangaistuksesta totaalikieltäytymisen takia.