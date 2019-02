Levyarvio: Musiikkia hienoilla periodisoittimilla

Felix Mendelssohn

Piano & cello works

Guadalope López Iñiguez, sello

Olga Andryushchenko, piano(erard)

Alba

Mendelssohnin Piano & Cello Worksin äänite on hieman kaksijakoinen. Suurimpia ansioita on soittaminen periodisoittimilla. Kokonaissointi on saatu tyylikkääksi ja on helppo kokea, miltä sävellykset ovat kuulostaneet syntyaikanaan.

Iñiguezin Pierau-sello (v.1725) ja Andryushchenkon Erard-piano (v.1862) saavat äänimaailmaan värejä ja elävyyttä. Samoin heidän yhteissoittonsa on kautta teosten nautittavan korkeata tasoa. Erityisesti Variatons Concertantes op.17 D-duuri soi täyteläisesti ja siihen on saatu kiitettävästi energiaa. Taas vastaavasti Sonaatit 1 ja 2 ovat kyllä kiitettävää yhteissoittoa, mutta etenkin sellistin soitosta puuttuu iloa ja menevyyttä. Kaikki äänet hän toteuttaa huolella, mutta teosten elävyys puuttuu. Loistavan pianistin osuus on raikkaampi ja elävämpi. Parasta antia oli molempien sonaattien hitaat osat. Sonaatin 1 Andante-osassa pianisti pääsi esittelemään taituruuttaan suurenmoisesti. Sonaatin 2 Adagio taas oli sellistin kaunista tunnelmointia.