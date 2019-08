Levyarvio: Nelli Matulan diivailu ei mene tarpeeksi överiksi

Nelli Matula

Jumalatar

Universal

Arvio: 2/5

23-vuotias Nelli Matula ammentaa debyyttilevyllään Mariah Careyn ja Beyoncén kaltaisten diivojen estetiikasta. Albumin kannessa Matula poseeraa aavikolla kullanväristen kehysten sisällä kullanvärisessä asussa.

Tosin Matula on avannut, että Jumalatar-albumissa ei ole kyse itsensä ylikorostamisesta tai egobuustailusta, vaan Jumalatar tässä yhteydessä tarkoittaa mielentilaa, jossa jokainen voi tuntea itsensä hyväksi ja turvalliseksi omassa kehossaan.

Kuulostaa sinänsä hyvältä pyrkimykseltä, mutta Jumalattaren kokonaisvaikutelma jää valjuksi. Albumi pohjautuu artistin sanojen mukaan Afroditeen, mutta materiaali ei tätä varsinaisesti perustele.

Matulan r’n’b-vaikutteinen pop on täysin häpeilemätöntä ja menee paikoin överiksi, niin kuin genreen kuuluu: Voiks se olla sattumaa, et me tavattiin / kun tuntuu, että oot vastaus mun rukouksiin, Matula laulaa levyn nimikappaleessa.

Koske-kappaleessa lauletaan Midaksen kosketuksesta: Kaikki mihin kosket muuttuu kullaks / Siis koske mua nyt. Ollakseen diiva ja jumalatar, laulujen puhuja on yllättävän riippuvainen muista.

Överiksi olisi saanut mennä enemmänkin.